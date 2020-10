Dégenrisation : Le football viré des cours d'école à Lyon ?

Dans : Ligue 1.

Les élus lyonnais envisagent de supprimer la possibilité de jouer au football dans les cours d'école dans le cadre d'une opération de « dégenrisation ».

On vit une époque formidable. Les adeptes des matchs de foot à l’école entre les CE2 contre les CM2 vont bientôt devoir trouver une autre occupation lors des récréations, du moins dans certaines villes, et notamment Lyon. Ce lundi, 20 Minutes explique que les nouveaux élus de la capitale des Gaules veulent supprimer la pratique du « foot à la récré » afin d’imposer la « dégenrisation ». Globalement, lorsque les garçons jouent au football dans la cour, ils ne laissent pas la place au filles et à ceux qui n’aiment pas ce sport, prenant une place centrale trop importante. Et cela même dans une ville comme Lyon où l’équipe féminine de football est plus qu’une institution, puisque c’est tout simplement la meilleure formation du monde.

Pour justifier cette décision surprenante pour les adeptes de l’ancien monde, l’adjointe aux finances de la ville de Lyon s’est expliquée dans le quotidien gratuit. « La mairie de Lyon n’est pas contre le football, comme elle n’est pas contre le Tour de France. On souhaite simplement privilégier des jeux coopératifs s’adressant aux filles comme aux garçons, mais aussi aux petits comme aux costauds. Je ne suis pas certaine que la présence d’un terrain dans la cour soit idéale pour créer des vocations pour le football, et il peut y avoir des discriminations avec les jeux de balles », explique Audrey Hénocque. Remballez vos blousons pour faire les buts...