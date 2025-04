DAZN s’en va, les salaires de Ligue 1 vont chuter

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En conflit depuis plusieurs mois, la Ligue de Football Professionnel et son principal diffuseur DAZN se dirigent vers un divorce cet été. L’instance devrait opter pour la création de sa chaîne, une alternative beaucoup moins rémunératrice et qui obligera les clubs à se serrer la ceinture.

Le football français n’est pas au bout de ses peines. Depuis le fiasco avec Mediapro, la Ligue 1 voit ses droits TV diminuer au fil des cycles. Et l’échec avec DAZN ne fera qu’accentuer la tendance. Le principal diffuseur de notre championnat reste en conflit avec la Ligue de Football Professionnel qui se prépare à une séparation plus rapide que prévu. Les deux parties n’attendront sûrement pas la fin de l’année civile et la fameuse clause de sortie. Réunis en collège, les présidents de Ligue 1 ont récemment validé la rupture du contrat avec la plateforme de streaming dès cet été.

Le patron de Canal+ ouvre la porte à la Ligue 1 https://t.co/vxXanT0b9O — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2025

Sauf apparition d’un nouveau diffuseur, ou retour de Canal+ après la porte ouverte par son patron Maxime Saada, la Ligue de Football Professionnel devrait créer sa propre chaîne, avec tous les inconvénients que cette alternative implique. Pour commencer, l’instance dirigée par Vincent Labrune devra financer le lancement de son nouveau média en injectant plusieurs centaines de millions d’euros. Quant au montant des droits TV, tout dépendra du nombre d’abonnés à la chaîne. Les dirigeants les plus optimistes espèrent récupérer entre 400 et 500 millions d’euros si deux millions de fans s’abonnent.

La Ligue 1 va s'affaiblir

Une estimation farfelue pour Joseph Oughourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens qui évalue plutôt la Ligue 1 entre 150 et 200 millions d’euros. A ce prix, les clubs français, dont le budget repose en grande partie sur les droits TV, seraient contraint de réduire leur masse salariale de manière conséquente. Les qualifiés pour la Ligue des Champions parviendront à limiter la casse. Mais les autres ne pourront que revoir leurs ambitions à la baisse avec des salaires diminués et des effectifs affaiblis. Rien de très encourageant pour le niveau de la Ligue 1.