DAZN et Beinsports s'associent, c'est le chaos

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Ce vendredi, DAZN et Beinsports ont décidé de s'associer contre un ennemi commun. Mais la campagne lancée sur les réseaux sociaux a mis en furie les amateurs de Ligue 1.

Alors que ce week-end de Ligue 1 sera marqué dimanche soir par la diffusion du match au sommet entre le PSG et l'OM au Parc des Princes, les diffuseurs du championnat de France, à savoir DAZN et Beinsports, ont décidé en accord avec la Ligue de Football Professionnel de lancer une campagne contre le piratage. De manière presque simultanée, les comptes des différents réseaux sociaux des 36 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont diffusé le même message : « L'abonnement aux diffuseurs officiels est essentiel pour l'économie des club. Alors pour faire gagner votre équipe, choisissez une offre légale ! Ensemble, disons STOP au piratage ». Au moment où le piratage a explosé cette saison en France, mais également dans toute l'Europe, et que la LFP tente de sauver ce qui peut l'être, les dirigeants ont donc emboîté le pas des chaînes en lançant un appel à leurs supporters. Et cela passe très mal.

L'abonnement aux diffuseurs officiels est 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 pour l'économie de l'OM. Alors pour faire gagner votre équipe, choisissez une 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞 !



Ensemble, disons STOP au piratage ❌.#Ligue1McDonalds @DAZN_FR @beinsports_FR pic.twitter.com/sLvfTo1RSH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 14, 2025

Car dans la foulée de ce message envoyé partout dans un laps de temps assez réduit, le retour de bâton a très violente. Ce sont des centaines de réponses qui sont arrivées sur X (anciennement Twitter), chaque club se faisant secouer par ses propres fans. Car nombreux sont ceux qui estiment que la LFP et les diffuseurs ont enchaîné les mauvaises décisions, poussant ainsi les amateurs de football vers les solutions illégales. Et même si ce n'est pas bien de pirater, vouloir faire des leçons de morale et jouer sur la corde sensible ne passe pas.

« Mettez un abonnement pas cher à 15€ / mois sur 10 mois de compétition. AVEC 2 ÉCRANS. Et un traitement un minimum qualitatif. Comme Amazon. Et ok pour payer un peu plus cher si 100% des matchs. Sinon logique que personne s’abonne, vous êtes trop cons mdr le business plan horrible », répond The Punisher au PSG, tandis que A Jamais Marseillais est tout aussi incisif contre le message de l'OM : « Je like pas ce post. La vie est dure pour tout le monde, le foot reste un sport populaire, donc les abonnements à plus de 30€ par mois pour au final les faire descendre à 10€ par mois en fin de saison .. Il ne faut pas nous prendre pour des cons! »