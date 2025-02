Cristiano Ronaldo crache sur la L1, cet ex de l'OL lui donne raison

Dans : Ligue 1.

Par Antonin Courchay

La Ligue 1 est souvent critiquée pour son niveau comparé aux autres championnats européens, et les joueurs n'hésitent pas à donner leur avis sur ce sujet, à l'image de Jason Denayer. L'ancien Lyonnais a comparé la ligue saoudienne au championnat de France.

Joueur de l'Olympique Lyonnais entre 2018 et 2022, Jason Denayer a joué 102 matchs de Ligue 1 sous les couleurs rhodaniennes. Le défenseur central de 29 ans connaît donc bien ce championnat, lui qui est désormais sans club, depuis son départ d'Al Fateh le 31 janvier dernier. Invité à comparer le championnat saoudien au championnat français, le Belge a loué le niveau de la Saudi Pro League.

Le championnat saoudien au niveau de la Ligue 1 ?

Questionné par Niewsblad, Jason Denayer a estimé que le niveau entre les deux championnats était équivalent, en précisant les caractéristiques du championnat saoudien. « Si vous regardez les joueurs, la Ligue saoudienne est au niveau de la Ligue 1. Le niveau en Arabie saoudite est très bon. Il y a certainement des étrangers qui ont joué ou joueront dans de grands clubs européens. À cause de la chaleur, le rythme est différent. Il n’y a pas de hauts et de bas comme en Angleterre. C’est plus comme en Italie : on attaque, puis on se calme un peu.», a exprimé l'ancien Lyonnais.

C'est un débat qui refait souvent surface ces dernières semaines, notamment suite à la déclaration de Cristiano Ronaldo à ce sujet. L'attaquant d'Al Nassr n'avait pas été très tendre à propos du championnat de France. « La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. La France n’a que le Paris Saint-Germain. Les autres sont terminés », avait indiqué le Portugais. Une nouvelle déclaration qui risque de faire jaser dans l'Hexagone. Pour rappel, Jason Denayer était de la partie lors de la demi-finale de Ligue des Champions en 2020 avec l'OL, et faisait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 à cette époque.