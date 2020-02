Coronavirus : OL-ASSE maintenu annonce le ministre

Dans : Ligue 1.

Le derby OL-ASSE aura bien lieu dimanche savoir a fait savoir le Ministre de la Santé, malgré l'interdiction d'autres événements sportifs.

Ce samedi après-midi, Olivier Véran a annoncé l'annulation dimanche du Semi-Marathon de Paris, mais le ministre de la Solidarité et de la Santé a confirmé le déroulement du match de Ligue 1 prévu dimanche soir au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne, ainsi que les autres rencontres de cette journée de Ligue 1. « Les matchs sont des événements nationaux qui ne concernent pas des équipes des zones confinées », a précisé le Ministre. Il s'agit bien évidemment de tenter de diminuer la propagation du coronavirus en France alors que 73 cas sont recensés ce samedi après-midi et que la France est passée au stade 2 de son plan.

Olivier Séran a d'autre part indiqué que les rassemblements de plus de 5.000 personnes dans une salle close seront annulés. Pour la suite, des décisions seront prises au cas par cas a indiqué le Ministre, qui ne veut pas s'engager plus loin que cette 27e journée de Ligue 1.