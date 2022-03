Contrairement au PSG, Domenech ne déçoit jamais

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

C'est un très faible Paris Saint-Germain qui a été giflé (3-0) à Monaco ce week-end en Ligue 1. Pour Raymond Domenech, il est aussi primordial de mettre en avant le très gros match de l'ASM.

Sur le Rocher, le PSG et Kylian Mbappé sont tombés de très haut. Laminé 3-0 par l'AS Monaco, le club de la capitale a une nouvelle fois déçu. Depuis environ un mois, le Paris Saint-Germain a perdu quatre matchs consécutifs à l'extérieur, un record depuis l'arrivée de QSI en 2011. Il s'agit-là d'une troisième défaite de rang en Ligue 1 après Nantes (3-1) et Nice (1-0). Les joueur parisiens n'y sont plus depuis l'élimination en Ligue des champions survenue à Santiago Bernabeu et le triplé de Karim Benzema. Mais pour Raymond Domenech, ce n'est pas la seule raison du naufrage au Stade Louis II.

« La défaite du PSG n'est pas inacceptable »

Interrogé dans l'Équipe du soir ce dimanche, l'ancien entraîneur du FC Nantes a souhaité mettre en avant le travail de l'AS Monaco. « Est-ce que la défaite est inacceptable ? Non elle n’est pas inacceptable. Pourquoi le PSG n’aurait pas le droit de perdre un match contre une équipe qui était censée – au départ – être son premier concurrent direct ? Dire que c’est une défaite intolérable du PSG, c’est minimiser la performance de Monaco. C’est dire que Monaco n’a pas le droit de gagner contre le PSG. C’est ça moi que je trouve intolérable. On ne fait qu’enfoncer une équipe au lieu de valoriser l’autre » a déclaré le sélectionneur des Bleus entre 2004 et 2010. Une façon de penser et des paroles mal reçues par les supporters du Paris Saint-Germain. « Il a vu le match calamiteux du PSG ? Non ok alors tais toi si c'est pour dire n'importe quoi...ça fait un mois que le PSG nous sort des matchs du même calibre !! Marre, on en a marre ! » a confié un fan très remonté. Raymond Domenech ne va pas continuer de se faire que des amis.