Carnet noir : Décès de l’arbitre Sébastien Desiage

Dans : Ligue 1.

Arbitre de haut niveau en France depuis 2013, Sébastien Desiage s’est éteint ce jeudi 10 septembre 2020.

L’arbitre central originaire de Saint-Etienne était devenu international, officiant notamment lors de l’Euro 2016. A 46 ans, il est décédé des suites d’une longue maladie ce jeudi. Il avait présidé le syndicat des arbitres jusqu’en 2018, laissant sa place pour des raisons de santé.

« Nous savions que Sébastien Desiage traversait une épreuve de santé depuis plusieurs mois mais sa disparition est un choc. Les arbitres, la Fédération éprouvent une grande tristesse. C’était un homme respecté et apprécié pour ses qualités d’arbitre et d’homme. C’était un passionné et un amoureux du football, du jeu. La Fédération présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a témoigné Noël Le Graët, le président de la FFF.