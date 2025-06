Canal+ veut plomber sa chaîne, la LFP en plein dilemme

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Après la résiliation du contrat avec DAZN, la Ligue de Football Professionnel va créer sa propre chaîne et envisage une collaboration avec Canal+ pour la distribution. Renouer les liens avec le partenaire historique de la Ligue 1 apparaît essentiel pour l’instance, qui veillera néanmoins à ne pas trop affaiblir son produit.

Ramené à la table des négociations par Nicolas de Tavernost, Canal+ est passée à l’action. L’ancien diffuseur de la Ligue 1 a transmis deux propositions écrites au patron de LFP Media. L’une ferait de la chaîne cryptée un simple distributeur de la future chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel. Tandis que l’autre, privilégiée par le président du groupe Maxime Saada, permettrait à Canal+ de gérer en exclusivité la commercialisation de cette chaîne auprès des distributeurs (Orange, Free, SFR…). Elle lui offrirait aussi la possibilité de co-diffuser l’affiche du dimanche soir.

Droits TV de la L1 : « Ils veulent montrer leur intérêt pour le foot français », pourquoi Canal + a fait des offres https://t.co/Jh4TNt3VbA — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 13, 2025

Il s’agirait bien évidemment des matchs les plus attendus comme les chocs entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, ou certains derbys bouillants. Le spécialiste des droits TV sportifs Pierre Maes voit donc une stratégie claire chez Canal+. « Ça montre que Canal n’en a rien à faire du volume, et que sa priorité, c’est le top match », a confié le journaliste au quotidien Le Parisien. Mais en acceptant de partager la principale affiche de chaque journée, la Ligue de Football Professionnel ne prendrait-elle pas le risque diminuer le nombre d’abonnés à sa propre chaîne ?

Un danger pour la future chaîne

« Si on dit que Canal veut partager le meilleur match, vous avez la réponse, a répondu Pierre Maes. Avec ça, vous enlèveriez une bonne partie de sa substance à cette chaîne. » Etant donné la crise traversée, la Ligue doit néanmoins renouer les liens avec Canal+, un partenaire essentiel pour toucher un public large. « C’est vital. Pour schématiser, les gens qui regardent le foot en France sont abonnés à Canal. Si je suis LFP Media et que je n’ai pas accès à ces gens-là, ça n’est pas une balle dans le pied que je me tire. Mais dans la tête », a prévenu le spécialiste.