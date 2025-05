Canal+ et la LFP, ça coince déjà

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La Ligue 1 va avoir sa propre chaine et le projet est parti de la meilleure façon possible. DAZN mais aussi Canal+ se proposent pour un partenariat technique et commercial. Néanmoins, les clubs hésitent à renouer avec la chaine cryptée pour des raisons financières.

Bientôt séparée de DAZN, la Ligue 1 était proche du cataclysme au niveau des droits TV. Finalement, le départ du groupe britannique pourrait totalement relancer les clubs sur le plan financier. La LFP veut créer sa propre chaîne, un projet risqué mais bien accueilli par le secteur audiovisuel. DAZN se propose comme partenaire technique et Canal+ se montre très conciliant concernant la distribution de ce nouveau média. La chaîne cryptée créée en 1984 pourrait même bâtir cette chaîne. Une aubaine pour la Ligue tant l'expertise du groupe de Vincent Bolloré dans le domaine a été prouvée.

Canal+ trop gourmand pour les clubs de Ligue 1

Cependant, selon RMC Sport, les clubs de Ligue 1 privilégient quand même DAZN plutôt que Canal+ pour les aider. En effet, la chaîne cryptée n'est pas ouverte à un large partage de revenus avec la LFP sur les abonnements. En position de force, elle veut avoir la plus grosse part du butin. Le son de cloche est bien différent avec DAZN qui laisserait 100% des revenus à la LFP.

Autant dire que la réconciliation entre Canal+ et la LFP pourrait être reportée dans le temps. La Ligue écoute aussi d'autres acteurs comme beIN Sports et Amazon Prime. De quoi négocier le meilleur contrat sur le plan financier et ne pas subir l'influence trop forte de Canal+ dans ce dossier. En grande difficulté financière, les clubs ont besoin de recettes télévisuelles maximales pour survivre au-delà de l'été prochain.