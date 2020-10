Brest renversé, Rennes se rassure dans le derby

Dans : Ligue 1.

9e journée de Ligue 1

Stade Roazhon Park

Le Stade Rennais bat le Stade Brestois 2-1

Buts pour le Stade Rennais : Da Silva (66e), Aguerd (70e)

But pour le Stade Brestois : Honorat (57e)

Après quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues, le Stade Rennais s'est encore fait une belle frayeur dans le derby contre Brest. Toujours privé de Camavinga blessé, les Rouge et Noir dominaient la première période mais ne se procuraient qu'une occasion franche grâce à Terrier, qui trouvait la barre au terme d'une belle action collective. Heureusement pour les téléspectateurs, le deuxième acte était plus riche en spectacle.

Surtout à partir de l'ouverture du score du Brestois Honorat (0-1, 57e) contre le cours du jeu. De quoi remotiver des Rennais plus actifs et logiquement récompensés sur la tête de Da Silva (1-1, 66e), qui profitait d'une erreur du gardien Larsonneur. Puis c'est l'autre défenseur central Aguerd (2-1, 70e) qui donnait l'avantage et la victoire à son équipe. Brest n'ayant pas réussi à revenir à cause du bel arrêt de Gomis face à Le Douaron. Rennes s'offre ainsi un succès aussi mérité que précieux pour revenir provisoirement à hauteur des leaders parisiens et lillois.