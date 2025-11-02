Brest - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

OL Brest

Ligue 102 nov. , 19:49
parAlexis Rose
11e journée de Ligue 1
La compo de Brest : Majecki - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko - Chotard, Tousart - Baldé, Del Castillo, Mboup - Ajorque.
La compo de l’OL : Greif - Mata, Hateboer, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Sulc, Tolisso, Afonso Moreira - Satriano.

02 novembre 2025 à 20:45
Brest
0
0
Match terminé
Olympique Lyonnais
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
M. de Carvalho
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
E. Dina Ebimbe
BrestBrest
SORT
P. Mboup
BrestBrest
Remplacement
76
ENTRE
R. Ghezzal
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
72
ENTRE
R. Labeau Lascary
BrestBrest
SORT
M. Baldé
BrestBrest
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

