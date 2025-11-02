Brest - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

11e journée de Ligue 1 :

La compo de Brest : Majecki - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko - Chotard, Tousart - Baldé, Del Castillo, Mboup - Ajorque.

La compo de l’OL : Greif - Mata, Hateboer, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Sulc, Tolisso, Afonso Moreira - Satriano.