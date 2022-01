Bordeaux et l’ASSE en Ligue 2, Pierre Ménès tremble

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Respectivement 19e et 20e de Ligue 1, Saint-Etienne et Bordeaux ont de nouveau perdu gros dans la course au maintien le week-end dernier.

Battu par Lens au terme d’un match encourageant, Saint-Etienne ne parvient pas à matérialiser ses progrès par des victoires. De son côté, Bordeaux a totalement coulé sur la pelouse de Rennes avec une sanglante défaite 6-0. Des résultats négatifs pour deux monuments plus en péril que jamais avec des places de relégable à 17 journées de la fin du championnat. L’ASSE et Bordeaux peuvent-ils encore inverser la tendance, ou est-ce déjà trop tard ? Interrogé dans sa pastille digitale « Face à Pierrot », le journaliste Pierre Ménès craint que les relégations de Saint-Etienne et des Girondins soient déjà actés au vu de la dynamique catastrophique des deux clubs.

90e+6 : Trop cruel pour nos Verts, défaits dans les dernières secondes.



🟢 1-2 🔴🟡 #ASSERCL pic.twitter.com/oi0XeLmAi9 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 15, 2022

« Si je vois Bordeaux et l’ASSE descendre en Ligue 2 ? J’ai envie de dire qu’un des deux oui. Les deux probablement. Maintenant, il y a quand même surtout sur ce week-end, une grosse différence de comportement entre les Verts et Bordelais. Les Verts, ils ont perdu à la dernière minute sur un but venu d’ailleurs de Seko Fofana. Ils avaient vraiment tout donné avec beaucoup de courage. Bon, il n’y avait pas un talent fou et une puissance offensive exceptionnelle mais il faut quand même rappeler que Bouanga et Khazri sont à la CAN et que Hamouma est comme d’habitude blessé. Ils font ce qu’ils peuvent. Ils ont quand même secoué Lens. Alors que Bordeaux, à part la salade, ils n’ont rien secoué à Rennes. J’ai vu une équipe de Bordeaux démissionnaire. Effectivement, ils ont des absents mais on leur demande au moins de tout donner et ne pas jouer sur ce rythme de starlettes. Oui, je suis inquiet pour les deux équipes. Il est vrai que pour le foot français, il est important que Bordeaux et Saint-Etienne soient en Ligue 1 » a analysé Pierre Ménès, qui redoute pour l’histoire du championnat de France que ces deux clubs historiques descendent à l’échelon inférieur.