Bordeaux enfonce le Nantes de Coach Vahid dans la crise

Dans : Ligue 1, Bordeaux, FC Nantes.

Matmut Atlantique

Bordeaux - Nantes : 3-0

Buts : Karamoh (5e) et Kamano (7e, 42e sp) pour Bordeaux

Malgré la présence de Vahid Halilhodzic sur le banc, Nantes s’est lourdement incliné sur la pelouse de Bordeaux, ce dimanche après-midi (3-0).

Tout s’est joué en première mi-temps puisqu’après seulement 10 minutes de jeu, les Girondins de Bordeaux menaient déjà 2-0, grâce à deux beaux buts inscrits par Karamoh et Kamano. Bien trop tendres défensivement, les Canaris encaissaient même un troisième but avant le repos, par l’intermédiaire de Kamano sur penalty. Grâce à cette réalisation, l’ancien ailier de Bastia inscrivait son 7e but de la saison et rejoignait ainsi Bamba et Neymar en tête du classement des buteurs. Ce succès permet à Bordeaux de dépasser provisoirement Marseille en atteignant la barre des 14 points. La situation est beaucoup plus alarmante du côté de Nantes, avant-dernier du classement. Coach Vahid a du travail…