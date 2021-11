ASSE - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le choc ASSE-PSG à Geoffroy-Guichard aura lieu à un horaire peu commun ce dimanche, mais ce rendez-vous de la Ligue 1 mérite d'être vu.

Quelle heure pour ASSE-PSG ?

Cette rencontre, comptant pour la 15e journée du championnat de France, se jouera à l’heure chinoise. Puisque ce choc ASSE-PSG se disputera dimanche à 13 heures, dans un Stade Geoffroy Guichard en partie à huis clos. Ce match sera arbitré par Jérôme Brisard.

Quelle chaîne ?

Ce match de L1 sera spécial puisqu’il sera diffusé sur deux chaînes en même temps. Outre Prime Vidéo, qui diffuse toujours ce match du dimanche 13h, Canal+ Sport retransmettra aussi la rencontre. Une co-diffusion permise par la LFP. Sur Amazon, le dispositif TV sera le suivant : la paire Christophe Bureau - Edouard Cissé sera aux commentaires, David Astorga sera en bord terrain, Saber Desfarges et Benjamin Nivet seront à la présentation.

Les compos probables de ASSE-PSG :

Pour cette rencontre, Claude Puel sera privé de plusieurs joueurs, comme Gabriel, Moukoudi, Neyou, Sow ou Hamouma (blessés), mais aussi de Green et Youssouf, tous les deux suspendus. Pour le reste, le coach des Verts devrait plus ou moins faire confiance à l’équipe qui a enchaîné une deuxième victoire de suite contre Troyes le week-end dernier.

La compo probable de l'ASSE : Bajic - Maçon, Nade, Kolodziejczak, Trauco - Nordin, Boudebouz, Moueffek, Aouchiche - Khazri, Krasso.

Côté parisien, Mauricio Pochettino devra faire sans Draxler, Rafinha ou Verratti (blessés), mais aussi sans Keylor Navas, suspendu après le carton rouge subi contre Nantes le week-end dernier. Autant dire que Gianluigi Donnarumma aura une belle occasion de se montrer en L1 dans la cage du PSG.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Bernat - Gueye, Danilo, Paredes - Messi, Mbappé, Neymar.

La décla de Mauricio Pochettino avant ASSE-PSG

« Nous sommes habitués à jouer l’après-midi ou à 21h. On doit partir aujourd’hui à Saint-Étienne, pour y dormir et y jouer à 13h. Mais ça ne change pas beaucoup de choses par rapport à l’entraînement en semaine. Les absents ? Il faut trouver les solutions. On a heureusement un gros effectif. C’est bien pour les joueurs en manque de temps de jeu d’être dans le groupe et d’avoir la possibilité de jouer. »

La décla de Claude Puel avant ASSE-PSG

« On envisage la rencontre comme d’habitude. On va la jouer pour le gagner. On sait qui on aura en face. Il faudra élever notre niveau de jeu pour faire les choses, avec ou sans ballon, parfaitement. Cette confrontation hors norme doit nous permettre aussi de gagner en maturité. On a été défaillants en termes de concentration en début de saison à des moments clefs de nos matches. On a pris des buts casquettes contre le cours du jeu ».