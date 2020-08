ASSE : L'OM, la Premier League, cette piste fait pshiit !

Dans : Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne veut se renforcer en défense. Pour ce faire, le club du Forez a jeté son dévolu sur le Grec Dimitris Giannoulis. Mais la concurrence est rude.

Ce n’est pas nouveau, l’AS Saint-Étienne s’est positionnée pour recruter le latéral gauche Dimitris Giannoulis (24 ans). Le jeune homme aux sept sélections avec la Grèce a effectué une très belle saison du côté du PAOK Salonique, second du championnat. Les échos de ses bonnes prestations se sont répandus hors des frontières grecques, et c’est bien ça le problème pour l’ASSE. Les dirigeants stéphanois s’étaient déjà heurtés à leurs homologues du PAOK concernant le prix d’un éventuel transfert (5 ME), et désormais c’est au tour de la concurrence de leur jouer un vilain tour. Selon le média grec Sportime, deux clubs de Premier League, Newcastle et Watford, se sont immiscés dans le dossier.

Relégué en Championship, Watford va se retrouver dépourvu de ses meilleurs éléments cet été. Ainsi, les Hornets souhaitent se reconstruire pour viser la remontée en PL au plus vite. Cela passe par des paris sur des joueurs talentueux tel que Giannoulis. Un pari que souhaite également faire Newcastle. Les Magpies, treizièmes du dernier exercice de championnat, souhaitent quant à eux prendre une autre dimension et jouer la première partie de tableau la saison prochaine. Il faudra donc faire avec pour Saint-Étienne. Les Verts devront s’aligner sur le montant exigé par le club grec s’ils veulent enrôler Dimitris Giannoulis. Pour rappel, l’Olympique de Marseille est également dans le coup.