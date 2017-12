ASSE, Bordeaux, Lille... Ça sent la L2 annonce Pierre Ménès

Dans : Ligue 1, ASSE, Bordeaux, LOSC.

Attendu dans la course aux places européennes, Bordeaux a terminé la phase aller à la 15e place de Ligue 1. Avec un point d’avance sur le barragiste Lille.

Et pour cause, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont remporté qu’un seul de leurs 12 derniers matchs en championnat. La faute à un manque d’efficacité dans les deux surfaces. « Malgré le talent de Malcom, les Girondins ne marquent plus et leur défense centrale, à l’image de Jérémy Toulalan, est bien trop lente », a commenté Pierre Ménès, encore plus inquiet pour un autre grand club français.

« Saint-Etienne, c’est pire. Le club ne semble plus dirigé, le couple Romeyer-Caiazzo ne fonctionnant plus et étant à court d’idées, a critiqué le chroniqueur de CNEWS Matin. Le cas Julien Sablé est tellement symbolique. Bombardé entraîneur il y a six semaines et qui n’a pas gagné un match, il a déjà été remplacé par son tout frais adjoint Jean-Louis Gasset sous une obscure affaire de diplômes. Ça sent totalement l’amateurisme et la direction avance à l’aveugle. Et sur le terrain, les joueurs semblent perdus et résignés. » Mais le cas le plus dangereux vient du Nord.

Ménès a très peur pour le LOSC

« Lille, c’est encore pire, vu la situation financière du club. Interdit de recrutement, Lille ne pourra rien modifier avec le mercato d’hiver, a rappelé Ménès. Ce n’est pas le cas des Girondins et des Verts, qui misent beaucoup sur ce marché. A eux de faire de bonnes affaires et prendre un peu de risques, ce qui n’est pas vraiment leur point fort. Il faut espérer que ces clubs importants se redressent. Mais difficile d’imaginer qu’au moins un sur les trois ne soit pas en grand danger jusqu’au bout. » En bas de tableau aussi, le bataille sera féroce en deuxième partie de saison.