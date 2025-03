L1 ‍: Aucune pause pour le ramadan, la grosse boulette de DAZN

Dans : Ligue 1.

Ce week-end en Ligue 1, l'AS Monaco a pris le meilleur sur Angers. Pendant cette rencontre, une courte interruption a notamment permis aux joueurs musulmans de pouvoir rompre leur jeûne dû au ramadan.

L'AS Monaco a relancé la machine en battant le SCO d'Angers samedi en Ligue 1. Le club de la Principauté peut plus que jamais croire en ses chances de finir à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Pendant cette rencontre à Angers, une petite pause aura notamment permis aux joueurs de confession musulmane de pouvoir rompre leur jeûne. Dans un premier temps, DAZN, diffuseur de la rencontre, avait indiqué que la pause avait été uniquement faite pour cela. Cependant, ce n'est pas du tout la raison réelle.

Une mauvaise information qui fait vite polémique

Comme le rappelle L'Equipe ces dernières heures, plusieurs joueurs des deux équipes ont en fait profité d'une blessure d'Himad Abdelli à la 13e minute pour boire un coup. Zinedine Ferhat, Yassin Belkhdim ou encore Al-Musrati en ont donc aussi profité pour boire mais aussi manger pour casser leur jeûne. A ce moment-là, le journaliste de terrain de DAZN avait affirmé que « les team managers des deux équipes avaient demandé l'accord au délégué du match, qui a donné son feu vert ». Pour rappel, la Fédération Française de Football n'autorise pas de couper un match pour motif religieux. Rien à voir avec le ramadan donc... Toujours est-il que la polémique est partie et que certains politiques ont déjà réagi, comme Laurent Wauquiez (LR), qui a posté via son compte X : « Match de foot interrompu à cause du ramadan : inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité ». Ambiance...