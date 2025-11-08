A l’orgueil face à Brest, l’OM reprend la tête

12e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

L'Olympique de Marseille bat le Stade Brestois 29 3-0

Buts pour l'OM : Gomes (25e), Greenwood (33e, sp), Aubameyang (82e)

Après la défaite à domicile contre l’Atalanta Bergame (0-1) mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a bien réagi. Ce samedi, les Marseillais se sont tranquillement imposés face à Brest (3-0) au terme d’une prestation de bien meilleure qualité. Les hommes de Roberto De Zerbi ont pratiqué un jeu beaucoup plus vertical à l’image de l’occasion manquée par Aubameyang, qui ratait son piqué seul face à Majecki. Mais le gardien brestois était beaucoup moins en réussite lorsqu’il commettait une énorme boulette sur le coup franc d’Angel Gomes (1-0, 25e) !

L’OM était bien aidé, y compris par Lala dont la faute sur Paixão donnait un penalty aux locaux. L’occasion pour Greenwood (2-0, 33e) de doubler la mise face à des Brestois si inoffensifs que Mboup se sentait obligé de simuler pour tenter d’obtenir un penalty, en vain. Les visiteurs étaient nettement en dessous. Et même si l’OM levait le pied en deuxième période, les Pirates étaient incapables de relancer la partie. Alors après la tête de Chotard au-dessus, Aubameyang (3-0, 82e) profitait d’un centre d’O’Riley pour retrouver le chemin des filets. De quoi acter un succès enfin convaincant pour l’OM, leader provisoire de Ligue 1 en attendant OL-PSG dimanche soir.