A 10 contre 11, Nantes prolonge le cauchemar de Lille

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

26e journée de Ligue 1 à La Beaujoire

Nantes - Lille : 1-0

But : Mohamed (83e) pour le FC Nantes

Trois jours après son élimination contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Lille n’a pas relevé la tête à la Beaujoire.

Le LOSC s’est incliné à Nantes (1-0) malgré une nette domination en première période. Emmenés par un excellent Haraldsson, les Dogues se procuraient plusieurs occasions franches avant la pause, dont le duel perdu par David face au gardien Lopes. Malgré la barre touchée par son milieu Leroux, Nantes s’en sortait bien et revenait du vestiaire avec de bien meilleures intentions.

Mohamed en supersub

Ça chauffait sérieusement sur la cage de Chevalier, encore sauvé à deux reprises par sa barre sur la tête de Sow et la tentative de Sorbas, qui aurait été signalé hors-jeu. On pensait assister au tournant du match quand le défenseur nantais Castelletto (74e), coupable d’un accrochage sur Akpom, était directement exclu à la demande de l’arbitre assistant. Mais c’est l’entrant du FCN Mohamed (1-0, 83e) qui ouvrait le score de la tête sur un centre parfait de Simon ! Lille ne s’en remettra pas même si David trouvait la barre à son tour dans le temps additionnel. Battu, le club nordiste perd gros dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Tandis que les Canaris se donnent de l’air en vue du maintien.