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TV : Arsenal - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue des Champions
parAlexis Rose
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Pour son deuxième rendez-vous de la saison en Ligue des Champions, le Lille OSC aura le bonheur de se déplacer à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal.

Quelle heure pour Arsenal - LOSC ?

À chaque fois que Lille retrouve la Ligue des Champions, le LOSC s’offre de grandes affiches. Après le Real Madrid, l’Atlético Madrid, la Juve ou Liverpool en 2024-2025, le club nordiste a maintenant droit à un gros match face à Arsenal. Cette rencontre se jouera ce mardi 13 octobre à 21h00 à l’Emirates Stadium de Londres. L’arbitre sera l’Allemand Felix Zwayer.

Sur quelle chaîne suivre Arsenal - LOSC ?

Alors que le match du PSG face à Manchester City sera diffusé sur la chaîne principale de Canal+ mercredi, cette rencontre importante pour le football français entre les Gunners et le LOSC sera retransmise sur Foot+.

Les compos probables de Arsenal - LOSC :

Finaliste déchu de la dernière Ligue des Champions face à Paris, Arsenal rêve d’aller au bout cette saison. Bien partis avec une première victoire face à Naples en septembre dernier (1-0), les Gunners sont présents dans le peloton de tête. Deuxième de Premier League à cause de sa lourde défaite à Brighton avant la trêve (0-3), Arsenal va chercher à confirmer son dernier succès contre Leeds (2-1) face à Lille. Pour ce match, Mikel Arteta sera privé de Saliba ou Tzolis.
La compo probable d’Arsenal : Raya - White, Konsa, Gabriel, Hincapie - Rice, Merino - Saka, Odegaard, Eze - Gyokeres.
Bien installé sur le podium du championnat de France grâce à sa victoire face au Havre le week-end dernier (1-0), le LOSC a connu un départ plus difficile en Ligue des Champions. Dominé par le Betis Séville lors de la première journée en septembre dernier (2-3), le groupe de Davide Ancelotti espère débloquer son compteur à Londres mardi. Mais pour ce match, les Dogues seront privés de Ethan Mbappé (suspendu), Igamane ou Santos.

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La compo probable du LOSC : Ozer - Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud - André, Bentaleb - Bakwa, Haraldsson, Perrin - Ueda.

Champions League

13 octobre 2026 à 21:00
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21:00
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