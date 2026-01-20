Sporting - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Compo du Sporting CP : Rui Silva - Mangas, Inacio, Reis, Fresneda - Joao Simoes, Morita - Catamo, Trincao, Araujo - Luis Suarez

Compo du Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Mayulu, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola