ICONSPORT_273449_0023
Stade José-Alvalade

Sporting - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions20 janv. , 20:09
parMehdi Lunay
4
Compo du Sporting CP : Rui Silva - Mangas, Inacio, Reis, Fresneda - Joao Simoes, Morita - Catamo, Trincao, Araujo - Luis Suarez
Compo du Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Mayulu, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola
4
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée

