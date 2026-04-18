PSG-Bayern : Un international allemand probablement forfait

A dix jours du match aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, le club allemand a officialisé la blessure de Serge Gnabry, qui sera probablement forfait contre Paris.

Dans un communiqué, le Bayern Munich a annoncé une très mauvaise nouvelle concernant Serge Gnabry. En effet, l'attaquant international allemand de 30 ans s'est blessé lors du quart de finale retour gagné contre le Real Madrid et le diagnostic est tombé ce samedi. « Le Bayern Munich sera privé de Serge Gnabry pour une durée indéterminée . Le milieu offensif souffre d'une déchirure de l'adducteur de la cuisse droite, diagnostiquée lors d'un examen médical », indique le club allemand, qui se déplacera à Paris le 28 avril prochain.