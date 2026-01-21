ICONSPORT_282991_0001
Stade Vélodrome

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions21 janv. , 19:56
parMehdi Lunay
30
Compo de l'Olympique de Marseille : Rulli - Medina, Balerdi, Pavard, Murillo - Kondogbia, Hojbjerg - Traoré, Greenwood, Weah - Gouiri
Compo du Liverpool FC : Alisson - Kerkez, Van Dijk, Gomez, Frimpong - Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai - Wirtz, Ekitike, Salah
30
OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Oui en face c'est pas bayeux et Angers

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Sur le banc y a toujours aubam , paixao rien est fini

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Liverpool ils vont mal en championnat mais en LDC tout va bien

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Un mec couché ! Pour faire dodo

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

En une mi-temps tt est possible mais quand je pense à ceux qui disait qu'angers était un bon échauffement avant Liverpool, yen a qui doute de rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

