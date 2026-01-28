ICONSPORT_283585_0053
PSG : Kvaratskhelia durement touché à la cheville

PSG28 janv. , 21:30
parMehdi Lunay
Alors qu'il fêtait le retour d'Hakimi après sa grosse blessure à la cheville en novembre dernier, le PSG pourrait perdre un autre cadre de la même manière. Il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia, taclé par derrière par Anthony Elanga. La cheville du Géorgien s'est plié affreusement. Il a été remplacé tout de suite par Désiré Doué, quittant le terrain sans pouvoir poser le pied droit par terre. De quoi inquiéter grandement à Paris.
