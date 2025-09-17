LdC : Liverpool écoeure l'Atlético

1ère journée de Ligue des Champions

Liverpool - Atlético de Madrid : 3-2

Buts : Robertson (4e), Salah (6e), Van Dijk (92e) pour Liverpool ; Llorente (45e, 81e) pour l’Atlético

Dans un match à rebondissements, Liverpool a décroché la victoire dans les dernières secondes face à l’Atlético de Madrid. Les Reds pensaient avoir fait le plus difficile en marquant deux buts en six minutes, mais les Colchoneros revenaient grâce à deux buts de Llorente, avant la mi-temps puis à dix minutes de la fin. Mais alors qu’elle pensait avoir fait le plus dur, l’équipe de Diego Simeone s’est fait planter à la dernière seconde par un but du capitaine des Reds Virgil van Dijk. Liverpool débute sa campagne de Ligue des Champions par un succès étriqué mais ô combien précieux.