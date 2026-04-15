LdC : Arsenal rejoint l'Atlético en demi-finale

Quart de finale retour de Ligue des Champions

Emirates Stadium

Arsenal - Sporting : 0-0 (1-0 à l’aller)

Vainqueur au Portugal il y a une semaine, Arsenal a timidement validé sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions en accrochant le Sporting à l’Emirates. Les Gunners affronteront l’Atlético de Madrid.

En difficulté en Premier League, Arsenal abordait ce match face au Sporting avec une confiance au plus bas. Battus par Bournemouth samedi en championnat, les Gunners ne faisaient pas le spectacle. L’équipe de Mikel Arteta se faisait même très peur à la 43e minute de jeu quand Geny Catamo manquait une grosse occasion, voyant sa frappe échouer à quelques centimètres du poteau.

La deuxième mi-temps n’était pas beaucoup plus animée et le Sporting avait encore une grosse opportunité de refaire son retard du match aller. Dans le temps additionnel, c’est Joao Simoes qui tentait sa chance et qui passait lui aussi tout près de l’égalisation. Finalement, sans briller, les Anglais décrochaient leur qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Ils affronteront l’Atlético de Madrid dans 15 jours.