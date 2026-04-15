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LdC : Arsenal rejoint l'Atlético en demi-finale

Ligue des Champions15 avr. , 22:53
parCorentin Facy
1
Quart de finale retour de Ligue des Champions
Emirates Stadium
Arsenal - Sporting : 0-0 (1-0 à l’aller)
Vainqueur au Portugal il y a une semaine, Arsenal a timidement validé sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions en accrochant le Sporting à l’Emirates. Les Gunners affronteront l’Atlético de Madrid.
En difficulté en Premier League, Arsenal abordait ce match face au Sporting avec une confiance au plus bas. Battus par Bournemouth samedi en championnat, les Gunners ne faisaient pas le spectacle. L’équipe de Mikel Arteta se faisait même très peur à la 43e minute de jeu quand Geny Catamo manquait une grosse occasion, voyant sa frappe échouer à quelques centimètres du poteau.
La deuxième mi-temps n’était pas beaucoup plus animée et le Sporting avait encore une grosse opportunité de refaire son retard du match aller. Dans le temps additionnel, c’est Joao Simoes qui tentait sa chance et qui passait lui aussi tout près de l’égalisation. Finalement, sans briller, les Anglais décrochaient leur qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Ils affronteront l’Atlético de Madrid dans 15 jours.

Champions League

15 avril 2026 à 21:00
Arsenal
0
0
Match terminé
Sporting CP
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
85
ENTRE
G. Vagiannidis
Sporting CPSporting CP
SORT
E. Quaresma Coimbra Simões
Sporting CPSporting CP
Remplacement
85
ENTRE
R. Nel
Sporting CPSporting CP
SORT
F. Machado Mota de Castro Trincão
Sporting CPSporting CP
Carton jaune
79
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Remplacement
79
ENTRE
G. de Jesus
ArsenalArsenal
SORT
E. Eze
ArsenalArsenal
Voir Les Détails Complets Du Match
1
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Derniers commentaires

OM : Paul Mitchell en pole pour succéder à Medhi Benatia !

Lol sans façon je laisse ca aux masochistes qui aiment se faire pisser dessus sans sommation, l'autre vient arrive de nulle part insulte le seul président qui nous a porté sur le toit de l'Europe et tas des gens comme toi et dijaya( ca m'étonne pas vue le morceau de mastre que cest ) qui aime ca... Que ca te plaise ou pas avec des propos comme ca ce type ne fera pas long feu, il s'y prend mal des le début... mauvais signe..celui qui critique le boss mérite rien d'autre qu'une bosse sur le front.. cest tout.. tu vas voir un peu ce quon va lui mettre dans le gueule a ton guignol après sa sortie de merde

LdC : Le Bayern arrive pour le PSG

En général quand tu galères tu vas au bout. Comme le PSG contre Villa a galéré en quart la saison dernière, le Bayern gagnera la LDC. Je ne pense pas que le PSG puisse arrêter ce Bayern là

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👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LdC : Arsenal rejoint l'Atlético en demi-finale

Ce serait vraiment bien qu'Arsenal gagne la C1 👍

Bayern - Real : les compos (21h sur Canal+)

Ohhhhh... que tu es intelligent ! Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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