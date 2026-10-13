Bayern : Olise s'embrouille et prend un rouge

Drôle de soirée pour le Bayern Munich. Mené 2-0 à la mi-temps sur la pelouse de Viking, le champion d’Allemagne en titre a réussi à renverser la vapeur en menant 2-3 grâce à un doublé de Kane et un but de Luis Diaz. Titulaire pour cette rencontre de Ligue des Champions, Michael Olise s’est lui distingué d’une autre façon. L’attaquant français a pris deux cartons jaunes en l’espace de quelques secondes, d’abord pour une faute puis pour avoir lancé le ballon au visage de l’un de ses adversaires. Un carton rouge qui lui fera manquer le match contre Arsenal lors de la prochaine journée.