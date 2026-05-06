Le Ballon d'Or a enflammé PSG-Bayern
Ousmane Dembélé au coeur d'un match légendaire

Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Ligue des Champions06 mai , 10:10
parClaude Dautel
1
Compo du Bayern Munich
Neuer (cap) - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, L. Diaz - Kane
Compo du Paris Saint-Germain
Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, N. Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
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Derniers commentaires

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

sans déconner

L'OL a roulé sur toute la Ligue 1, l'oeuvre d'une saison

c'etait de l'humour mec

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Toujours a ouvrir ton claque merde alors qu'on pense la même chose, c'est toi qui n'a pas compris c'est celui qui a pondu ce titre que j'honnis

Le Bayern annonce une humiliation pour le PSG

Du titre par Foot01 par excellence .. Pour être pigiste chez Foot01 il faut seulement 2 qualités : 1) Savoir rechercher des infos sur Internet 2) Savoir extrapoler les dires de quelqu'un L'orthographe et l'honnêteté sont fortement déconseillées.

Bayern Munich - PSG : Les compos probables

Allez les gars finissez le taf bordel, !!! Soyez à jamais les premiers à avoir deux étoiles ⭐️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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