Barça-Atlético : Lamine Yamal visé par des chants racistes

A l’approche du match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, Lamine Yamal a été la cible d’insultes de la part des supporters des Colchoneros.

A l’instar de Vinicius Junior avant lui, Lamine Yamal est depuis plusieurs semaines la cible de chants à caractère racistes en Espagne. C’est de nouveau le cas ce mercredi soir avant le match de Ligue des Champions entre Barcelone et l’Atlético de Madrid au Camp Nou. Nombreux en Catalogne pour assister à ce match, les supporters des Colchoneros ont entonné des chants à caractère raciste dans les allées de Barcelone.

Lamine Yamal est bien évidemment ciblé. « Qui ne saute pas est musulman » peut-on notamment entendre sur les vidéos publiées par Diario Sport. Mardi, ce sont des supporters du Real Madrid qui ont chanté la même chose avant la réception du Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions. Une mauvaise habitude qui est en train de se répandre en Espagne…