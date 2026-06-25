Michael Cuisance signe au RC Lens





Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le RC Lens va pouvoir compter sur l’arrivée de Michael Cuisance. Le joueur français, révélé à Monchengladbach avant de connaitre de grandes difficultés dans ses aventures au Bayern Munich et à l’OM, a depuis beaucoup voyagé. Il a toutefois trouvé son rythme en D2 allemande avec le Hertha Berlin, où il a disputé 31 matchs pour trois buts et cinq passes décisives cette saison.

Selon Sky Deutschland, le RC Lens va débourser 5 millions d’euros en cash pour le faire venir. A 26 ans, le joueur formé notamment à Strasbourg et à Nancy va avoir beaucoup à prouver, et pourrait découvrir le niveau Ligue des Champions où il est attendu. Dino Toppmöller, le nouveau entraineur des Sang et Or, est clairement impliqué dans ce recrutement. Cuisance va s’engager jusqu’en 2029 avec le RC Lens.