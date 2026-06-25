Michael Cuisance signe au RC Lens

Sérieux ?! Le CEPAC a de l'argent a balancer comme ça ? En même temps leur siège place d'Estrangin à Marseille avec leurs salons privés pour déjeuner avec des serveurs en livrée, ça montre bien qu'ils ne savent plus quoi faire du pognon des livrets A à la CEPAC 😅
Se fut ma première pensée...
SEGPA Vélodrome
My god, qui a touché à la mise en page ?? Faut scroller pr trouver la section : écrire un commentaire.
Non à coup de patates dans ta gueule
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🚨💥 EXCLUSIVE | Michael Cuisance to RC Lens - DONE DEAL ✔️ Full agreement reached with Hertha BSC. Transfer fee worth around €5m all-in. Contract until at least 2029. Champions League football awaits Cuisance, who becomes a major signing for new head coach Dino Toppmöller.