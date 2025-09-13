lens doit recruter pierre sage veut du lourd iconsport 265262 0027 396501

Lens : Pierre Sage réussit un premier exploit

Lens13 sept. , 21:00
parEric Bethsy
Après une entame de saison prometteuse, le Racing Club de Lens peut nourrir des ambitions. Le nouvel entraîneur Pierre Sage est parvenu à ramener un bon état d’esprit dès ses premiers mois sur le banc des Sang et Or.
Malgré le pessimisme affiché dans leurs déclarations d’avant-match, les Lensois ont peut-être un coup à jouer dimanche au Parc des Princes. Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé pourrait être prenable. Et le Racing Club de Lens a montré de bonnes choses lors des premières journées de Ligue 1.
Les Sang et Or ont retrouvé un état d’esprit plus fidèle à leurs valeurs, constate Jonathan Gradit, bluffé par le travail des décideurs pendant l’été. « Comment intégrer les recrues ? On n’a pas de manière particulière, il faut essayer de les accueillir de la meilleure des façons, en étant bienveillants envers eux, en leur expliquant un petit peu ce que représente ce club-là, a répondu le défenseur central en conférence de presse. On sait l’importance pour les gens de la région et même au niveau national, ce qu’est le Racing Club de Lens. Donc, quand les joueurs arrivent ici, ils savent où ils mettent les pieds. »
Ligue 1 #5
V
V
D
D
Matchs3
V
Victoire1
M
Match nul1
D
Défaite1
Buts Marqués3
Buts Encaissés3

Matchs Récents

29 août 2025 à 20:45
Ligue 1
LensLens
3
1
Match terminé
BrestBrest
24 août 2025 à 17:15
Ligue 1
Le HavreLe Havre
1
2
Match terminé
LensLens

Meilleurs Joueurs

W. Saïd
22.

W. Saïd

FRAFRA Âge 30 Attaquant
Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A. Thomasson
28.

A. Thomasson

FRAFRA Âge 31 Milieu
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Ensuite, là où c’est intéressant aussi, c’est dans le ciblage et dans le recrutement, a expliqué l’ancien Caennais. Parce qu’on voit l’état d’esprit des joueurs et ce sont tous des joueurs avec un état d’esprit irréprochable, et du coup, l’intégration se fait beaucoup plus facilement. J’ai envie de dire que la saison passée, on avait peut-être perdu cette identité, on s’est un peu perdus, je trouve qu’on a moins fait du Lens la saison passée, et là, cette année, de retrouver ça, ça fait plaisir. » Déjà une première réussite pour la direction et son nouveau coach Pierre Sage.
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

