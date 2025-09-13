Lens : Pierre Sage réussit un premier exploit

Après une entame de saison prometteuse, le Racing Club de Lens peut nourrir des ambitions. Le nouvel entraîneur Pierre Sage est parvenu à ramener un bon état d’esprit dès ses premiers mois sur le banc des Sang et Or.

Malgré le pessimisme affiché dans leurs déclarations d’avant-match, les Lensois ont peut-être un coup à jouer dimanche au Parc des Princes. Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé pourrait être prenable. Et le Racing Club de Lens a montré de bonnes choses lors des premières journées de Ligue 1.

Les Sang et Or ont retrouvé un état d’esprit plus fidèle à leurs valeurs, constate Jonathan Gradit, bluffé par le travail des décideurs pendant l’été. « Comment intégrer les recrues ? On n’a pas de manière particulière, il faut essayer de les accueillir de la meilleure des façons, en étant bienveillants envers eux, en leur expliquant un petit peu ce que représente ce club-là, a répondu le défenseur central en conférence de presse. On sait l’importance pour les gens de la région et même au niveau national, ce qu’est le Racing Club de Lens. Donc, quand les joueurs arrivent ici, ils savent où ils mettent les pieds. »

Lens Ligue 1 # 5 V V D D Ligue 1 Matchs 3 V Victoire 1 M Match nul 1 D Défaite 1 Buts Marqués 3 Buts Encaissés 3 Matchs Récents Tout afficher 29 août 2025 à 20:45 Ligue 1 Lens 3 — 1 Match terminé Brest 24 août 2025 à 17:15 Ligue 1 Le Havre 1 — 2 Match terminé Lens Meilleurs Joueurs Tout afficher 22 . W. Saïd FRA • Âge 30 • Attaquant Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 28 . A. Thomasson FRA • Âge 31 • Milieu Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Ensuite, là où c’est intéressant aussi, c’est dans le ciblage et dans le recrutement, a expliqué l’ancien Caennais. Parce qu’on voit l’état d’esprit des joueurs et ce sont tous des joueurs avec un état d’esprit irréprochable, et du coup, l’intégration se fait beaucoup plus facilement. J’ai envie de dire que la saison passée, on avait peut-être perdu cette identité, on s’est un peu perdus, je trouve qu’on a moins fait du Lens la saison passée, et là, cette année, de retrouver ça, ça fait plaisir. » Déjà une première réussite pour la direction et son nouveau coach Pierre Sage.