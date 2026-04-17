Lens : Pierre Sage n'a toujours pas digéré le KO

L'entraîneur du RC Lens n'avait pas aimé ce qu'il avait vu de la part de son équipe lors de la déroute dans le derby. Alors que les Sang et Or reçoivent le TFC ce vendredi, Pierre Sage a eu une explication de texte avec ses joueurs, mais il n'oublie rien.

En tombant à Lille, Lens a probablement abandonné son espoir fou de finir champion de France. Mais plus que cela, le club nordiste a délivré une copie indigne des valeurs habituelles des Sang et Or, ce qui a ulcéré Pierre Sage. Dans le secret du vestiaire, et avant la réception de Toulouse, l'ancien entraîneur de l'OL a tenu à faire le point avec ses joueurs, et il a accepté d'en parler aux médias. « Il y avait des choses à faire évoluer, et les réponses ont été très positives cette semaine. Effectivement, j'ai pointé du doigt des joueurs, ça fait partie de mes fonctions. Je me suis entretenu avec certains et j'ai parlé globalement à tout le groupe. Il y a des choses qui nuisent à l'équipe et on ne peut pas la mettre en péril. Mais ce n'est pas grave, on a mis un pansement sur la plaie et on est en phase de cicatrisation », a précisé Pierre Sage dans des propos rapportés par L'Equipe.

Lens ne veut pas se démobiliser