Pierre Sage attend des réponses
L'entraîneur de RC Lens ne lâche rien

Lens : Pierre Sage n'a toujours pas digéré le KO

Lens17 avr. , 10:00
parClaude Dautel
0
L'entraîneur du RC Lens n'avait pas aimé ce qu'il avait vu de la part de son équipe lors de la déroute dans le derby. Alors que les Sang et Or reçoivent le TFC ce vendredi, Pierre Sage a eu une explication de texte avec ses joueurs, mais il n'oublie rien.
En tombant à Lille, Lens a probablement abandonné son espoir fou de finir champion de France. Mais plus que cela, le club nordiste a délivré une copie indigne des valeurs habituelles des Sang et Or, ce qui a ulcéré Pierre Sage. Dans le secret du vestiaire, et avant la réception de Toulouse, l'ancien entraîneur de l'OL a tenu à faire le point avec ses joueurs, et il a accepté d'en parler aux médias. « Il y avait des choses à faire évoluer, et les réponses ont été très positives cette semaine. Effectivement, j'ai pointé du doigt des joueurs, ça fait partie de mes fonctions. Je me suis entretenu avec certains et j'ai parlé globalement à tout le groupe. Il y a des choses qui nuisent à l'équipe et on ne peut pas la mettre en péril. Mais ce n'est pas grave, on a mis un pansement sur la plaie et on est en phase de cicatrisation », a précisé Pierre Sage dans des propos rapportés par L'Equipe.

Lens ne veut pas se démobiliser

La bombe est donc désamorcée au moment où le RC Lens est encore en course en Ligue 1, mais aussi en Coupe de France. Alors, histoire de tout de même maintenir son groupe sous pression, Pierre Sage n'oublie pas de signaler que personne ne doit se croire au-dessus du club à ce stade de la saison. « Les réponses ont été plutôt positives en séance, mais malgré tout, j'ai de la mémoire et j'attends que les choses soient durables. Si à un moment, on doit changer des joueurs qui se pensent titulaires potentiels pour le bien de l'équipe, bien sûr que je le ferai », prévient l'entraîneur des Sang et Or, qui ne veut surtout pas qu'une si belle saison se termine en eau de boudin.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360352_0149
PSG

Le PSG prépare une grande purge chez ses Titis

L'ASSE négocie pour garder Lucas Stassin
OL

OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée

Khvicha Kvaratskhelia vers un record
PSG

PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris

ICONSPORT_281779_0060
OM

L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine

Fil Info

17 avr. , 13:20
Le PSG prépare une grande purge chez ses Titis
17 avr. , 13:00
OL : Stassin à Lyon, la réponse est tombée
17 avr. , 12:40
PSG : Kvaratskhelia refuse de trahir Paris
17 avr. , 12:20
L'OM fait une offre pour cette pépite marocaine
17 avr. , 12:00
OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon
17 avr. , 11:40
Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1
17 avr. , 11:20
La Ligue 1 fait interdire le partage des abonnements par Spliiit
17 avr. , 11:00
OM : Un duel Benatia-Giuntoli à l'AC Milan !
17 avr. , 10:30
OL : Tagliafico écarté jusqu'à la fin de saison ?

Derniers commentaires

OL : Thomas Kristensen ouvre la porte à Lyon

la porte se refermera vite

OM : Mason Greenwood vendu 150 ME, elle confirme

Je vois que tu es complètement à la ramasse. Malick Fofana a 21 ans... pas 31 ans ! De plus... nous ne sommes plus dans les années 80-90 ! ^^ D'ailleurs, si tu veux savoir, il a repris l'entrainement. ^^

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Oui bravo aux Alsaciens, c'est un club qui ne sait pas venté vouloir gagner cette Coup Européenne (pas comme certain) qui vont tout avaler puis finisse par une indigestion ou élimination en 1/8 contre un club modeste

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

Toujours Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas que Foot01 et le-footeux-lucide dans la vie et que l'on peut être occupé par autre chose. ceci étant dit en tout bien tout honneur

Strasbourg : Une victoire historique et une grosse conséquence en Ligue 1

ah tiens te revoila toi? T'avais quelque peu disparu non?!! Toujours aussi optimiste pour ton OL?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading