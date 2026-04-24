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Lucas Tousart

Lens humilié à Brest au repos, le titre s'envole

Lens24 avr. , 21:33
parMehdi Lunay
9
La tête dans les étoiles après sa qualification en finale de coupe de France, le RC Lens vit un retour sur terre brutal à Brest. Les Bretons ont été d'une efficacité redoutable dans une première période pourtant dominée par Lens. Guindo d'une belle frappe (7e), Tousart d'une tête rageuse (24e) et Dina Ebimbe sur une frappe placée (42e) ont porté la marque à 3-0 pour Brest à la mi-temps.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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