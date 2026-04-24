Lens humilié à Brest au repos, le titre s'envole

La tête dans les étoiles après sa qualification en finale de coupe de France, le RC Lens vit un retour sur terre brutal à Brest. Les Bretons ont été d'une efficacité redoutable dans une première période pourtant dominée par Lens. Guindo d'une belle frappe (7e), Tousart d'une tête rageuse (24e) et Dina Ebimbe sur une frappe placée (42e) ont porté la marque à 3-0 pour Brest à la mi-temps.