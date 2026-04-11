Ligue 1
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Le match amical Lens-Rouen diffusé en direct sur Ligue 1+

Lens11 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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Le RC Lens a décidé d'organiser un match amical contre le FC Rouen à la place du fameux Lens-PSG, décalé au 13 mai. Ligue 1+ diffusera cette rencontre.
La LFP ne manque pas de culot, puisqu'après avoir imposé aux Sang et Or de jouer à Bollaert contre le Paris Saint-Germain le 13 mai plutôt que ce samedi 11 avril afin de permettre au PSG de préparer son match retour à Liverpool, elle fait passer comme cadeau le fait de diffuser en direct sur sa chaîne la rencontre amicale programmée à la place. En effet, les dirigeants lensois ont décidé de mettre en place une rencontre amicale contre le FC Rouen, une formation de National. Le coup d'envoi de ce match aura lieu ce samedi à 14 heures et il aura donc droit à une diffusion en direct sur Ligue 1+. A noter qu'une partie de la recette de cette rencontre sera donnée à Reporters sans frontières afin d'aider à la libération de Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie depuis juin 2025 pour avoir simplement exercé sa profession.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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