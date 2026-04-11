Le match amical Lens-Rouen diffusé en direct sur Ligue 1+

Le RC Lens a décidé d'organiser un match amical contre le FC Rouen à la place du fameux Lens-PSG, décalé au 13 mai. Ligue 1+ diffusera cette rencontre.

La LFP ne manque pas de culot, puisqu'après avoir imposé aux Sang et Or de jouer à Bollaert contre le Paris Saint-Germain le 13 mai plutôt que ce samedi 11 avril afin de permettre au PSG de préparer son match retour à Liverpool, elle fait passer comme cadeau le fait de diffuser en direct sur sa chaîne la rencontre amicale programmée à la place. En effet, les dirigeants lensois ont décidé de mettre en place une rencontre amicale contre le FC Rouen, une formation de National. Le coup d'envoi de ce match aura lieu ce samedi à 14 heures et il aura donc droit à une diffusion en direct sur Ligue 1+. A noter qu'une partie de la recette de cette rencontre sera donnée à Reporters sans frontières afin d'aider à la libération de Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie depuis juin 2025 pour avoir simplement exercé sa profession.