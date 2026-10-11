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Serie A : Malgré un but de Rabiot, le Milan AC trébuche à Sassuolo

Serie A
parAlexis Rose
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6e journée de Serie A :
Mapei Stadium.
Sassuolo - Milan AC : 1-1.
Buts : Odenthal (68e) pour Sassuolo : Rabiot (63e) pour le Milan AC.
Malgré un but du Français Rabiot, le Milan AC perd des points sur la pelouse de Sassuolo. Le club lombard est cinquième de Serie A, à quatre unités du leader, son ennemi l'Inter.
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L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

La vraie mauvaise nouvelle c'est que ce farfelu sans froc de Fonseca soit encore l'entraineur de l'OL qui nous a fait subir une fois encore une humiliation devant la France entière en ressemblant à des U15 face à une équipe moyenne sur plusieurs défaites consécutives. Vivement que cette bactérie dégage de notre club. Encore un match important où cette brêle fait des choix de merde sans pouvoir amener de la grinta et une envie de surpassement dans la tête de son effectif et une lecture de match encore une fois médiocre. Et que dire une fois encore de l'intouchable Tolisso qui avec n'importe quel autre entraineur digne de ce nom serait régulièrement sur le banc ou sorti depuis bien longtemps et qui dit en interview "on a pas bien comprit les consignes du coach". Le gars il pense à jouer aux échecs dans un match pour la 1ère place face à une équipe en plein doute. Comme disait Govou ça doit avant tout se jouer sur la pression sur l'adversaire, montrer l'envie de faire mal avant de chercher à intellectualiser le jeu. D'autant plus que cette brêle frileuse n'a rien dans la tête.

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La vraie mauvaise nouvelle c'est que ce farfelu sans froc de Fonseca soit encore l'entraineur de l'OL. Vivement que cette bactérie dégage de notre club. Encore un match important où cette brêle fait des choix de merde sans pouvoir amener de la grinta et une envie de surpassement dans la tête de son effectif et une lecture de match encore une fois médiocre. Et que dire une fois encore de l'intouchable Tolisso qui avec n'importe quel autre entraineur digne de ce nom serait régulièrement sur le banc ou sorti depuis bien longtemps et qui dit en interview "on a pas bien comprit les consignes du coach". Le gars il pense à jouer aux échecs dans un match pour la 1ère place face à une équipe en plein doute. Comme disait Govou ça doit avant tout se jouer sur la pression sur l'adversaire, montrer l'envie de faire mal avant de chercher à intellectualiser le jeu. D'autant plus que cette brêle frileuse n'a rien dans la tête.

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

C est ce que je dis, t as raison le PSG va etre sanctionné par la Première League pour non respect de leur regles financières, comme City... o_O^^

Le PSG perd un concurrent en Ligue 1

qu'est ce qui te dérange? De n'avoir aucun mérite? En L1 c'est tout à fait le cas vous n'avez aucun mérite. Pas en LdC car d'autre club ont des financement quasi illimité.

PSG : La LFP doit mettre fin au turn over de Luis Enrique

Quand on ne sait plus comment mettre des bâtons dans les roues de la locomotive. Ridicule. Il n'y a qu'à réduire le rythme fou des matches pour voir plus souvent les meilleurs joueurs alignés. Et il peut soumettre son idée grotesque à l'UEFA au sujet de tous ces clubs qui font tourner sut la scène européenne, ce qui est un peu plus scandaleux.

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8622257-2
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7621311101
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762131112-1
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