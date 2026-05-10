ICONSPORT_366070_0050

Serie A : Le Milan AC se fait taper par l’Atalanta

Serie A10 mai , 22:45
parAlexis Rose
0
36e journée de Serie A :
San Siro.
Milan AC - Atalanta Bergame : 2-3.
Buts : Pavlovic (88e), Nkunku (90e+4 sp) pour le Milan AC ; Ederson (7e), Zappacosta (29e), Raspadori (51e) pour l’Atalanta.
À cause de cette défaite à domicile contre l’Atalanta, le Milan AC se met clairement en danger dans la course à la Ligue des Champions. Désormais quatrième avec 67 points, le Milan se trouve à trois points de Naples (2e), à un seul de la Juventus (3e), mais voit surtout la Roma (5e, 67e pts) et Côme (6e, 65 pts) revenir en bombe derrière.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366063_0077
PSG

Pourquoi le PSG n’est pas encore officiellement champion de France

ICONSPORT_366057_0052
OM

Rulli sauve l’OM, l'Europe se rapproche

ICONSPORT_366063_0064
Ligue 1

L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée

Fil Info

10 mai , 23:24
Pourquoi le PSG n’est pas encore officiellement champion de France
10 mai , 23:09
Rulli sauve l’OM, l'Europe se rapproche
10 mai , 23:02
L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge
10 mai , 23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée
10 mai , 23:01
L’OL perd la troisième place à une journée de la fin
10 mai , 22:55
Liga : Le Clasico et le titre pour le Barça face au Real
10 mai , 22:00
PSG : Barcola a choisi son futur club
10 mai , 21:30
Tottenham se régale, l'OM a laissé filer un incroyable entraineur
10 mai , 21:00
Liverpool le veut, Lens multiplie son prix par 4

Derniers commentaires

L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge

But +15 on est Champion !!!!!😍😍😍 yes notre 14 eme !!!!! Maintenant on se prépare pour la seconde étoile 3 semaine de repos !!! Champion de france !!!! 😍😍😍😍😍😍😍

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

C'est marrant mais le gars a dit exactement le contraire ce soir au micro de ligue 1+. Toute la m... que les médias raconte, il les a fait taire

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

La 6ème place peut très bien ne pas être l'Europa League. Lens n'est pas sûr de remporter la Coupe de France. Sauf bien sûr pour les bookmakers. ^^

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

evite de parler de foot stp

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

En tout cas tes descendu du podium. 4eme, 2 tours préliminaires donc recrutement entre 2 eaux, LDC ou Europa, on sait pas 😁 a force de faire le malin, hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading