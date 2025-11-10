ICONSPORT_276253_0030

Ita : L'Atalanta vire Ivan Juric

Serie A10 nov. , 17:38
parClaude Dautel
2
Moins d'une semaine après la victoire de l'Atalanta Bergame à Marseille en Ligue des champions, le club italien a décidé de limoger son entraîneur, Ivan Juric.  Raffaele Palladino est le grand favori pour prendre le poste.
« L'Atalanta BC annonce qu'Ivan Juric a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première, ainsi que ses plus proches collaborateurs, à savoir Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić et Michele Orecchio. L'Atalanta BC remercie Ivan Juric et son équipe pour leur engagement et leur souhaite le meilleur pour l'avenir », indique le club actuellement 13e de Serie A. 
2
