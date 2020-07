TV : Yoann Riou harcelé, Pierre Ménès s'en mêle !

Dans : Info.

Ce week-end, un règlement de comptes s'est opéré sur Twitter après les déclarations de Yoann Riou à l’encontre de son collègue de La Chaîne L’Equipe, Gilles Favard.

Au détour d’une improbable discussion sur Marcelo Bielsa via Twitter, Yoann Riou a totalement dévié en accusant salement son collègue. « Un jour, je raconterai ce que Gilles Favard m'a fait subir pendant une émission de L'Equipe 21. Menace verbale de me faire taper sur la gueule... Je le raconterai. Parce que personne n'a à subir ce que j'ai subi de sa part. Ça fait 3 ans que je me tais, souffre en silence, dans l'omerta » a indiqué le journaliste. Bien évidemment, les propos de Yoann Riou ont fait énormément réagir… jusqu’à un certain Pierre Ménès. Interrogé par ses twittos sur ce clash, le journaliste de Canal + s’est vu obligé de donner son avis.

« Je ne suis d’aucun côté je n’aime ni l’un ni l’autre et surtout j’en ai rien à cirer. Quand tu construis une chaîne qu’avec des brailleurs faut pas s’étonner que ça gueule » a tout d’abord balancé Pierre Ménès histoire de mettre de l’huile sur le feu, avant de poursuivre. « Riou est assez grand pour se défendre, pourquoi ne le fait-i pas ? Je répond simplement aux questions puisque mon avis semble passionner. Je pense que Yoann Riou est beaucoup plus important à L’Equipe TV que Gilles Favard ». Des propos très cash qui ont au moins eu le mérite de répondre aux followers de Pierre Ménès, étrangement très impatients de connaître l’avis du chroniqueur du Canal Football Club sur cette polémique qui ne le concerne pourtant pas du tout.