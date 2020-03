TV : Retour vers le futur, le Mondial 2018 revient sur BeInSports

Dans : Info.

Privé de football en raison de la pandémie de coronavirus, les diffuseurs dont BeInSports s’adaptent pour combler la demande de leurs abonnés.

Dans un long communiqué publié ce mardi, BeInSports a annoncé que la chaîne se remettait à l’heure russe cette semaine. En effet, pour combler le manque, déjà présent chez de nombreux fans de football, le diffuseur officiel de la Coupe du monde 2018 a décidé de diffuser, chaque soir de mardi à dimanche, les matchs de l’Equipe de France au Mondial en Russie.

« beIN SPORTS propose à ses abonnés de revivre un moment cher aux Français avec le sacre des bleus durant la COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ ainsi qu'une sélection des grands matchs de la compétition. Voici le calendrier des matchs rediffusés avec en après-match l'émission RUSSIA NIGHT SHOW présentée par Darren TULETT :

- FRANCE/PEROU : Mardi 17 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/DANEMARK : Mercredi 18 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/ARGENTINE : Jeudi 19 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/URUGUAY : Vendredi 20 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/BELGIQUE : Samedi 21 mars à 20H30 sur beIN SPORTS 1

- FRANCE/CROATIE : Dimanche 22 mars à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Et également chaque soir à partir de minuit, une deuxième affiche comme les chocs PORTUGAL/ESPAGNE le 17/03 et BELGIQUE/JAPON le 19/03 sur beIN SPORTS 1 » a indiqué la chaîne dans son communiqué de presse. Une initiative qui devrait être saluée par le plus grand nombre en cette période sans football pour les raisons que nous connaissons tous.