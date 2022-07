TV : Laurent Paganelli prend du galon chez Canal+

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Nouveau directeur du service des sports de Canal+, Thomas Sénécal a annoncé quelques nouveautés pour la rentrée. Parmi les changements évoqués, Frédéric Antonetti fait son retour chez les consultants. L’entraîneur aura sa place au Canal Football Club aux côtés de Laurent Paganelli.

Pour les diffuseurs aussi, c’est bientôt la reprise. Canal+ prépare le début de l’exercice 2022-2023 avec quelques changements. Rien à signaler en ce qui concerne la programmation des matchs de Ligue 1 qui n’auront toujours pas à droit à la chaîne premium. Les tensions avec la Ligue de Football Professionnel sont toujours d’actualité… Parmi les nouveautés, Thomas Sénécal a annoncé le retour de Frédéric Antonetti à la table des consultants. L’ancien entraîneur de Metz aura sa place dans le Canal Football Club, tout comme Laurent Paganelli, habituel homme de terrain.

Antonetti et Paga au CFC

« Déjà, on a prolongé beaucoup de consultants comme Marc Lièvremont ou Samir Nasri, a confié le directeur des sports de Canal+ à L’Equipe. Il y aura aussi le retour de Frédéric Antonetti aux commentaires et au Canal Football Club ainsi que l'arrivée d'Amaia Cazenave (ex-chef adjointe du pôle sport du Parisien, ndlr) comme commentatrice du Top 14. On fait aussi évoluer le tour de table du CFC, en musclant le plateau avec Laurent Paganelli, qui amènera sa science du foot et ses punchlines, et Philippe Carayon. »

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

« Aux commentaires, la paire Paul Tchoukriel - Habib Beye reste en place après une super saison. La hiérarchie ne change pas, a ajouté Thomas Sénécal. On veut aussi que le Canal Rugby Club soit désormais plus grand public avec un peu plus de magazines, d'histoires. C'est une émission en clair, c'est son rôle. » En attendant la diffusion de toutes les compétitions européennes à partir de 2024, le football ne devrait pas récupérer son statut de sport numéro 1 sur Canal+.