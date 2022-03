TV : Jean-Pierre Pernaut est mort

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Présentateur du journal de 13 heures sur TF1 pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut est décédé ce mercredi à l'âge de 71 ans, victime d'un cancer du poumon.

A la tête du journal de 13 heures de TF1 depuis 1988, succédant ainsi à Yves Mourousi, Jean-Pierre Pernaut avait pris sa retraite il y a 18 mois. Fan de l’équipe de France bien évidemment, avec qui il avait réalisé bien des directs, le journaliste avait trouvé d'autres occupations toujours en relation avec son amour de la France profonde. Mais au cœur de l’automne, il avait révélé souffrir d’un cancer du poumon. « J’ai cru que cela ne pouvait arriver qu’aux autres. Pendant des années et des années on m’a dit d’arrêter de fumer. J’y ai pas cru, ben j’aurais dû arrêter », avait alors confié Jean-Pierre Pernaut. Ce mercredi, c’est sa compagne qui a annoncé le décès de celui qui était l’invité de millions de Français chaque midi au moment du journal.

Record d'audience après la victoire de la France face au Brésil en 1998 pour JP Pernaut

Son record d’audience, Jean-Pierre Pernaut l'avait réalisé au lendemain de la victoire des Bleus en 1998 contre le Brésil en finale au Stade de France. Le 13h de TF1 avait réuni plus de 10 millions de téléspectateurs, un record absolu. « On avait monté un studio dans le sous-sol de la Fédération française de football où on recevait les joueurs autour de la coupe du monde que j'ai pu toucher. On leur montrait des images des Champs-Elysées noirs de monde. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendu compte de l'exploit qu'ils venaient d'accomplir », avait confié le journaliste dans Le Parisien.