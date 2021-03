TV : Canal+ veut l'humilier, Bodmer humilie C+

Dans : Info.

Mathieu Bodmer a été l'une des bonnes surprises de Téléfoot, l'ancien joueur prouvant ses qualités de consultant. Mais si Canal+ a voulu le recruter, la chaîne a tenté l'offre de trop et elle doit désormais s'en mordre les doigts.

La chaîne Téléfoot a cessé de diffuser la Ligue 1 depuis bientôt deux mois, et certains consultants ont réussi à se recaser, à l’image de Christophe Jallet, qui a rapidement signé pour Canal+. Cependant, un de ses collègues n’a pas encore rebondi, il s’agit de Mathieu Bodmer, dont les débuts ont été remarqués et remarquables sur la chaîne du groupe Mediapro. L’ancien joueur avait démontré son sens de l’analyse et il semble évident qu’il n’aura pas de mal à trouver un média susceptible de l’accueillir rapidement. Mais ce ne sera pas Canal+. Selon France-Football, le diffuseur exclusif de la Ligue 1 a voulu s’offrir Mathieu Bodmer, mais avant de lui faire un contrat, Canal+ a demandé à Mathieu Bodmer de faire une période d’essai, avant de décider de lui proposer, ou non, de signer un contrat.

Un essai pour Bodmer ? Canal+ abuse

S’il était intéressé éventuellement par Canal+, Mathieu Bodmer a refusé cette proposition compte tenu de cet essai exigé par la chaîne cryptée. Selon l’hebdomadaire footballistique, l’ancien consultant de Téléfoot ne restera pas sans emploi, puisque la prochaine destination professionnelle de Mathieu Bodmer devrait être connue dans les jours qui viennent, preuve que son rôle de consultant a été apprécié par d'autres médias. Du côté de Canal+, où plusieurs départs ont été enregistrés ces derniers mois, avant même que l'on sache ce qu'il adviendra de Pierre Ménès, le refus de Mathieu Bodmer est peut-être un avertissement sans frais. La chaine cryptée a néanmoins hérité de l'ensemble des matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison au minimum, et a besoin de l'oeil de nouveaux experts pour les prochaines semaines.