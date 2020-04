TV : Anne-Laure Bonnet proche de quitter BeInSports pour Mediapro ?

Dans : Info.

En quête d'une rédaction pour sa future chaîne, Mediapro aurait proposé à Anne-Laure Bonnet de prendre les commandes d'une émission vedette.

Même si la date de la reprise de la Ligue 1 la saison prochaine est très incertaine, Mediapro doit tout de même hausser le rythme afin d’être prêt au moment où la LFP le décidera. Si on sait officiellement que Jean-Michel Roussier, l’ancien président de l’AS Nancy-Lorraine, est désormais directeur conseil délégué sur l'antenne et les programmes de la chaîne qui diffusera la Ligue 1 et la Ligue pour les cinq prochaines saisons, la rédaction est encore bien vide. Mais ce lundi, on apprend que le futur propriétaire des droits du Championnat de France a proposé à Anne-Laure Bonnet, journaliste pour BeInSports, de prendre en charge la future émission vedette de Mediapro.

Le dimanche soir, avant le match vedette de 21h, qui va passer de Canal+ à Mediapro, la chaîne aura son émission phare, à l’exemple du Canal Football Club. Et c’est à Anne-Laure Bonnet qui le groupe espagnol souhaite confier la présentation de ce programme. Âgée de 41 ans, la journaliste avait fait ses premières piges sur Canal+ sur la Formule 1 avant de passer par L’Equipe, TF1, puis la télévision italienne, étant parfaitement polyglotte, avant de revenir en 2013 en France sur BeInSports. Pour l'instant, Anne-Laure Bonnet et Mediapro n'ont pas communiqué sur ce sujet, même s'il est évident que du côté de la chaîne sportive qatarie on doit chercher du boulot.