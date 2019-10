Samitier, Leboeuf, Hitler, Hanouna, Pierre Ménès scandalisé !

Dans : Info.

Pierre Ménès s'est retrouvé bien malgré lui mêlé à une sombre histoire qui ne le concerne pas, et le consultant de Canal+ l’a très clairement fait savoir.

Tout commence lorsque deux actrices ont accusé Thierry Samitier, avec qui elles partageaient jusqu’en mars dernier à Paris l’affiche d’une pièce de théâtre « Boeing Boeing ». Les deux jeunes femmes affirment que l’acteur révélé par Nulle Part Ailleurs à la fin des années 90 aurait eu des gestes et des propos qui relèvent plus de l’agression sexuelle que d’un humour lourdingue, des accusations confirmées par Frank Leboeuf, le champion du monde 98 ayant un rôle dans cette comédie. L’affaire, dévoilée cette semaine par Mediapart, a pris une nouvelle tournure lorsque Thierry Samitier a répondu favorablement jeudi soir à l’invitation de Cyril Hanouna, lequel souhaitait entendre les explications de l’acteur connu aussi pour son rôle dans « Nos chers voisins » sur TF1.

Très nerveux, et on peut le comprendre, Thierry Samitier a crié au complot, et s’est lancé dans une tirade qui a fait du bruit. « Ma compagne m'a dit : Tu sais Thierry, finalement il y a un point commun entre Frank Lebœuf et Hitler. » C'est que ce sont des artistes ratés », a lancé en direct lors de Touche Pas à mon Poste sur C8, l’acteur, pour qui l’ancien footballeur est un sale type et souhaite régler des comptes en se servant des deux actrices accusatrices. Et pour appuyer sa thèse pour le moins musclé, Thierry Samitier affirme notamment avoir eu une discussion avec Pierre Ménès, lequel ne lui avait pas dit que du bien de Frank Leboeuf, précisant par exemple que ce dernier avait été mis à l’écart par les anciens de France 98 lors d'un match caritatif. Via Twitter, Pierre Ménès a fermement démenti avoir eu une quelconque discussion avec Thierry Samitier. « J’imagine que Thierry Samitier est dans les ennuis. Le souci c’est que je ne le connais pas et que je n’ai donc jamais parlé de Frank Leboeuf avec lui. Complètement dingue (...) Et qu’est ce que ça change aux accusations qui pèsent sur lui que j’aime ou pas Lebœuf ????? Tout ce que je sais c’est que je ne lui ai jamais parlé. Le reste... », a fait savoir, via les réseaux sociaux, Pierre Ménès, qui n'avait rien demandé dans cette affaire et souhaite que son nom ne soit pas mêlé à tout cela.