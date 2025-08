RMC et BFM récupèrent des droits TV du foot français

Dans : Info.

Par Nathan Hanini

Lancée il y a cinq ans, la plateforme FFF TV va s’arrêter le 1er août 2026. La troisième division française a donc dû se trouver un nouveau diffuseur. Ce lundi, c'est RMC et BFM TV qui annoncent avoir récupéré une partie des droits du National.

Ce vendredi 8 août, le championnat de National lance les hostilités du retour du football français sur les écrans. Chaque saison, la troisième division française offre un scénario à suspense et cette année ne devrait pas faire exception. Des clubs historiques du football français vont tenter de remonter la pente à l’image du Stade Malherbe de Caen ou encore de Sochaux. Auparavant, le National était diffusé sur FFF TV, plateforme créée par la Fédération Française de Football. Mais tout cela va prendre fin, suite à la fermeture de cette dernière.

Un match sur Twitch et YouTube

🚨 À partir du 8 août 2025, RMC Sport diffusera un match de National par semaine sur Twitch et YouTube ! 📺



🗞️ (@RMCsport) pic.twitter.com/fmUBXJLAuO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 4, 2025

Le troisième échelon du foot français a donc dû trouver des solutions pour ses besoins de diffusion. Dans cette optique, RMC ainsi que les chaines BFM locales ont trouvé un accord pour retransmettre les matchs. Dans un communiqué, le groupe détaille le suivi des rencontres. « Le match d'Aubagne FC sur BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var, le match du FC Villefranche Beaujolais sur BFM Lyon, le match du Valenciennes FC sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, le match de QRM ou du Stade Malherbe Caen ou du FC Rouen sur BFM Normandie. »

De plus, RMC diffusera un match par journée de manière gratuite sur sa chaine Twitch et YouTube RMC Sport. Une porte d’entrée facile pour attirer de nouveaux consommateurs dans ce qui doit devenir la Ligue 3 dans le futur. « Les viewers retrouveront également le top des buts de la journée et le multiplex de fin de saison, » explique le groupe. Un magazine sera également proposé chaque lundi à 19h.