PS5 : Ibrahimovic zlatane la rutpure de stock

La sortie européenne de la console dernière génération de Sony, la Playstation 5, a provoqué une véritable furia dans les magasins et sur les sites marchands.

Au point bien évidemment de provoquer une rupture de stock pour les premières machines, qui sont parties en très peu de temps malgré les 500 euros à débourser pour commander la version de base de la PS5. Bien évidemment, les grands joueurs n’étant pas des mortels comme les autres, ils ont été chouchoutés et ont pu obtenir des modèles gracieusement offerts par Sony, histoire de promouvoir le dernier né. Zlatan Ibrahimovic en fait partie, et le Suédois a même fait beaucoup plus fort. Ancien ambassadeur de la Xbox du concurrent Microsoft, l’attaquant du Milan AC a fait comprendre qu’il avait changé de camp, puisqu’il a réussi à obtenir et ensuite à offrir une PS5 à l’ensemble des coéquipiers au sein du club italien.

Un cadeau qui a fait plaisir aux joueurs concernés, toujours grands fans des jeux vidéos, qui permettent de faire passer le temps lors des mises au vert notamment. De quoi faire rager un peu plus monsieur Tout le monde, qui n’a pas toujours trouvé son bonheur après cette première journée de vente, puisqu’une rupture de stocks quasiment générale a été constatée en Europe pour la PS5. Les demandes surpassent de loin la capacité de production des usines, et les consoles vont donc désormais arriver au compte-gouttes. Une prochaine livraison est prévue pour courant décembre, afin d’alimenter les commandes pour Noël, mais la fin de la rupture de stock réelle est seulement estimée pour le printemps 2021, quand la demande se fera un peu moins importante. La meilleure chance d’en avoir une est donc bien d’être un coéquipier de Zlatan Ibrahimovic. Pas donné à tout le monde.