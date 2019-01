Plus aucune chance de retrouver Emiliano Sala vivant ?

Dans : Info, FC Nantes.

Les heures passent et du côté de la police de Guernesey on continue à rechercher l'avion parti lundi soir de Nantes avec à son bord Emiliano Sala. Disparu des radars à hauteur de l'île anglo-normande, le Piper Malibu est toujours introuvable malgré les gros moyens déployés par les autorités françaises et anglaises sur la zone où l'avion s'est à priori crashé.

Et le temps qui s'écoule n'annonce hélas rien de bon. Répondant à So Foot, le chef des opérations de recherche de Channel Islands Air Search, qui est en action depuis lundi soir, avoue qu'il ne croit pas que l'attaquant transféré samedi de Nantes à Cardiff sera retrouvé vivant. « Personnellement, et je ne parle que pour moi, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance qu'ils soient encore vivants à l'heure actuelle. Je vois difficilement comment ils auraient pu faire autre chose qu'amerrir, ou en tout cas toucher l'eau. Les radars ont perdu leur trace au nord-ouest d'Alderney, à vingt-quatre kilomètres au nord de l'île de Guernesey (...) S'ils avaient atterri quelque part de surveillé, le trafic aérien en aurait été informé », explique John Fitzgerald, qui précise que les conditions de survie dans la Manche sont infimes en hiver.