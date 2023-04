Pierre Ménès condamné à 2 mois de prison pour agression sexuelle

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné, ce mercredi, Pierre Ménès à deux mois de prison avec sursis. L'ancien membre du Canal Football Club était jugé pour agressions sexuelles.

Le 8 mars dernier, Pierre Ménès comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de deux affaires d’agressions sexuelles supposées, l’une concernait le comportement du journaliste à l'encontre d'une hôtesse lors d’un match entre le PSG et Nantes au Parc des Princes, et l’autre au sujet de son attitude envers deux salariées de Nike lors de son passage dans le flagship de l'enseigne américaine à Paris. Le Parquet avait alors réclamé 8 mois de prison et 6.000 euros d’amende, tandis que les avocats de Pierre Ménès demandaient la relaxe de leur client. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’ancien homme fort du CFC à deux mois de prison avec sursis, ce dernier ayant été relaxé dans deux des trois plaintes déposées contre lui.