Patrice Evra se met au MMA, Paris va trembler

Retraité depuis 2019, Patrice Evra n'est pas encore revenu dans le milieu du football professionnel. Ses rêves d'entraîner attendront puisque l'ancien latéral de Manchester United et de l'OM commence sa carrière dans les sports de combat.

La dernière apparition de Patrice Evra sous le maillot marseillais annonçait bel et bien sa future reconversion. Pris à partie par des supporters olympiens lors d'un déplacement européen au Portugal en novembre 2017, le latéral avait répondu par des coups de pied. Un incident qui a mis fin à son aventure phocéenne, son contrat étant résilié à l'amiable dans la foulée. Néanmoins, cela avait montré à tous le potentiel d'Evra pour les sports de combat. Plus de sept années après, l'ancien capitaine de l'Equipe de France va franchir le pas d'une carrière dans le MMA.

L'une des plus grosses fédérations de ce sport, le PFL (Professional Fighters League), a annoncé la participation de Patrice Evra à sa future soirée parisienne. Le 23 mai prochain, l'ancien joueur de Manchester United sera dans l'octogone du côté de l'Accor Arena de Paris-Bercy. « Vous devriez le savoir maintenant, I love this game moi aussi ! J’ai joué sur les plus grandes scènes du monde, remporté tous les plus grands trophées du football, mais le PFL Paris sera une soirée vraiment spéciale pour moi. Je m’entraîne depuis des années avec les meilleurs au monde, et eux aussi vous diront que je suis prêt », a confirmé Evra dans le communiqué de la PFL.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Patrice Evra makes his PFL MMA DEBUT at PFL Paris on Friday 23rd May 🤯🤯🤯

⁰The former Manchester United and Les Bleus footballer will enter the SmartCage for the first time inside the Accor Arena in just four weeks time!



I LOVE THIS CAGEEEEE! 🔥 @Evra… pic.twitter.com/TeAiuOlOrt