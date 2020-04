Officiel : Fin de saison pour le foot amateur, le National continue !

Dans : Info.

Ce jeudi 16 avril, la Fédération Française de Football a décidé de mettre un terme à l’ensemble du football amateur pour la saison 2019-2020.

Vues les conditions de reprise des activités et l'actualité, un retour à la compétition est impossible. Cela concerne l’ensemble du football amateur, y compris le National 2 et 3, mais pas le National, qui continuera donc à la reprise tout comme la Ligue 1 et la Ligue 2.

Concernant l’épineux problème des classements, des montées et relégations, la FFF a pris principalement les mesures suivantes, même si cela fera bien évidemment des mécontents :



« - la fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l’effet des matchs reportés.



- la limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec le règlement qui prévoit l’impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances.



- la fixation du nombre de montées en fonction du règlement qui prévaut pour la compétition concernée ».



Les classement risquent dont d’évoluer si des équipes avaient disputé plus ou moins de matchs au moment de l’arrêt des compétitions, le 13 mars dernier. Néanmoins, le système des montées et des descentes est partiellement maintenu, ce qui évite de considérer cet exercice comme une saison blanche.



Avec ce mode de calcul, cela permet en tout cas au SC Bastia de valider son billet pour le National, trois ans après son dépôt de bilan. Le club corse termine premier de son groupe de N2, comme Saint-Brieuc, Annecy et Sète dans leur groupe respectif.